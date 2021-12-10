İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülenlere yönelik 7 Aralık'ta düzenlenen operasyonda yakalanan 15 zanlının işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 2'si savcılık talimatıyla ifadelerinin ardından serbest bırakıldı, 13'ü adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan 5'i tutuklandı, 8'i adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

7 Aralık'ta operasyon düzenlendi

Polis, tefecilik suçuna karıştıkları ve 123 kişiyi mağdur edip yaklaşık 10 milyon lira haksız kazanç sağladıkları ileri sürülen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Ekipler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı verilen 17 şüphelinin yakalanması için 7 Aralık'ta şafak vakti operasyon düzenlemişti...

Operasyonda 15 zanlı gözaltına alınmış, 1 milyon 723 bin 200 lira değerinde 42 senet, 4 çek, 2 araç satış sözleşmesi, 2 dekont, 45 bin lira, ruhsatsız 3 tabanca, 4 av tüfeği, alacak notlarının bulunduğu ajanda ve notlar ele geçirilmişti.