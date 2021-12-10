Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te yasa dışı bahis operasyonu: 7 tutuklu
Gaziantep'te yasa dışı bahis ve pos tefeciliği operasyonunda gözaltına alınan 10 şüpheliden 7'si tutuklandı.
Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yasa dışı bahis oynattıkları ve bankaların pos cihazları aracılığıyla tefecilik yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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