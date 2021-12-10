Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 08:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 50 gözaltı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'de 350 polisle uyuşturucu operasyonu yapıldı. 50 kişi gözaltına alındı.
Operasyon sabah saatlerinde il emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirildi.
Uzun süredir istihbarı bilgilerle takip edilen adreslere eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Çalışmaya 350 polis ve narkotik köpekleri katıldı.
Belirlenen adreslerde detaylı arama çalışması yapıldı.
50 şüpheli gözaltına alındı
Ekipler, uyuşturucu tedariği yaptığı ve sattığı iddia edilen 50 kişiyi gözaltına alarak emniyete götürdü.
Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Kayseri Uyuşturucu
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