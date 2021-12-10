Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 05:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aydın'da yanan metruk evde 2 kişinin cesedi bulundu
[Fotoğraf: AA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde metruk bir evde çıkan yangında biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.
Türkmen Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Evde yapılan incelemede, 2 kişinin yanmış cansız bedeni bulundu.
Cesetlerin sokakta yaşayan ve kışın metruk eve sığınan Fazmiye Balcı ve Mustafa Çıvğın'a ait olduğu belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yangının neden çıktığı araştırılıyor.
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