Kaza, D100 Karayolu Edirne istikametinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen taksi, önündeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç savrularak durabildi.

Kazada otomobilin kadın sürücüsü ile taksideki 1'i kadın 2 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleyi kazayı gören sağlık bölümü öğrencileri yaptı

Kaza sırasında Metrobüs hattında bulunan, 3 sağlık bölümü öğrencisi, yaralıların yardımına koştu.

Öğrenciler, sağlık görevlilerine de ilk müdahale sırasında yardım etti. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobilin kadın sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

"Sağlık ekipleri gelene kadar yaralılara ilk müdahaleyi yaptık"

Kazayı görerek yaralıların yardımına koşan üniversitelilerden paramedik öğrencisi Hasan Balcı, "Tellerin üzerinden atlayarak olay yerine geldik. Bir bayan yerde yatıyordu. Sağlık öğrencisi olduğumuz için hastanın başına geldik. Yakınları ilk başta müdahale etmemizi istemedi. Hemşire arkadaş vardı arabasıyla geldi, çantasını getirdi. Onunla birlikte müdahale ettik" dedi.

Yoldaki temizlik çalışmalarının ardından bölgede trafik normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

