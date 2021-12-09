Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 23:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Direksiyonda kalp krizi geçirdi kaza yaptı
[Fotoğraf: İHA]
Samsun'da bir tır sürücüsü direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi.
19 Mayıs ilçesinden Samsun'a giden 36 yaşındaki tır sürücüsü Burhan Biçer, direksiyon başındayken kalp krizi geçirdi.
Seyir halindeki tır, önce kaldırıma ardından orta refüje çarptı. Kazada yaralanan sürücü Burhan Biçer, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumun iyi.
Etiketler: Samsun Trafik Kazası
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