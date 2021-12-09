Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada pompalı tüfekle açılan ateş sonucu, kaldırımda yürüyen bir kadın ayağına isabet eden saçmayla yaralandı.

İhbar üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, bir şüpheli gözaltına alındı. Kaçan zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.