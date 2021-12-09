Olay, saat 16.00 sıralarında Bekilli Sanayi Sitesindeki Gürcan İ'ye ait oto lastik tamirhanesinde yaşandı.

İddiaya göre, Gürcan İ'nin oğlu Can İ, 1 yıl önce Uşak'ın Karahallı ilçesinde yaşayan Fatma Koran'ı ailesinin izni olmadan kaçırdı. Fatma Koran ile Can İ, 2 ay önce evlendi.

Bu evliliğe razı olmayan Koran ailesi ile Gürcan İ. arasında tartışmalar yaşandı. Abdülbari Koran, oğlu Murat Koran, kardeşi Ferman Koran ve bir akrabası ile birlikte konuşmak için Karahallı ilçesinden Denizli'nin Bekilli ilçesi Sanayi Sitesindeki dünürü Gürcan İ'nin iş yerine geldi.

Abdulbari Koran'ın, damadı Can İ'ye tokat atması nedeniyle tartışma çıktı. Gürcan İ, oğlunun darbedilmesine sinirlenerek yanında taşıdığı tabancasıyla rast gele ateş etti.

Tabancadan çıkan kurşunlar Abdulbari Koran, Murat Koran ve Ferman Koran'a isabet etti. Bu sırada bölgede devriye gezen polis ekibi, silah sesleri üzerine iş yerine gelerek havaya ateş edip, olaya müdahale etti.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Bekilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Göğsünden vurularak ağır yaralanan Abdulbari Koran, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan Murat Koran ve Ferman Koran'ın ise hastanede tedavisi sürüyor.

Polis, Gürcan İ, Can İ ve hayatını kaybeden Koran'ın akrabasını gözaltına aldı.

Hayatını kaybeden Koran'ın cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.