Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 20:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da 116 tarihi eser ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Erzincan'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda 116 tarihi eser ele geçirilirdi. Bir şüpheli suçüstü yakalandı.
Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonrası, tarihi eser satış ve pazarlığı yapıldığı anda operasyon düzenlendi.
Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde; 116 adet tarihi eser ele geçirildi.— Erzincan Valiliği (@ervalilik) December 9, 2021
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Aramalarda 3 altın sikke, 14 gümüş ve bronz sikke ile 99 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 116 tarihi eser ele geçirildi.
Şüpheli G.Y. gözaltına alındı.
Etiketler: Erzincan Kaçakçılık Tarihi Eser
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