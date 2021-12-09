Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekiplerince yapılan istihbarat çalışması sonrası, tarihi eser satış ve pazarlığı yapıldığı anda operasyon düzenlendi.

Valiliğimiz İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde; 116 adet tarihi eser ele geçirildi.



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https://t.co/EHpjekNfsV pic.twitter.com/l3WvTZORFi — Erzincan Valiliği (@ervalilik) December 9, 2021

Aramalarda 3 altın sikke, 14 gümüş ve bronz sikke ile 99 tarihi eser olduğu değerlendirilen obje olmak üzere 116 tarihi eser ele geçirildi.

Şüpheli G.Y. gözaltına alındı.