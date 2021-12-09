Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:18Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 295 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, 270 kilogram eroin, 25 kilogram metamfetamin ele geçirildiğini açıkladı.
Soylu, 2021 yılı içerisinde toplam 7 ton eroin, 21 bin litre asetik anhidrit ele geçirildiğini belirterek, güvenlik güçlerini tebrik etti.
Hakkari Yüksekova'da; bugün, @Jandarma'mız tarafından;— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) December 9, 2021
kg Eroin,
kg Metamfetamin
ELE GEÇİRİLDİ.
2021 yılı içerisinde toplam,
TON Eroin,
BİN LİTRE Asetik Anhidrit
ELE GEÇİRİLDİ.
Kahraman güvenlik güçlerimizi tebrik ediyorum pic.twitter.com/VSaT0vCWPr
Etiketler: Süleyman Soylu Hakkari Uyuşturucu
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