Alanya'nın girişinde kalabalık konvoyla karşılanan Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu için Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Kaymakam Fatih Ürkmezer, Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Aytemiz Alanyaspor Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu ve davetliler ile yüzlerce vatandaş katıldı.

''Benim değil bizim dünya şampiyonluğumuz''

Öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirten Razgalıoğlu, şunları söyledi:

''Burada sizleri görmek çok gurur verici ve duygulandım çünkü dünya şampiyonluğu kolay değil. Yaklaşık 8 ay sürdü ve son yarışımızda dünya şampiyonluğunu ilan ettik. Bir yarışma ile dünya şampiyonu olunmuyor. 8 aylık bir sezondan sonra bu unvanı aldık ve şimdi buradayız. Tabi sporla uğraşan her gencin bir hayali de dünya şampiyonu olmak, ben bu hayalimi gerçekleştirdiğim için çok mutluyum.

Hiçbir zaman 'Ben dünya şampiyonuyum' demiyorum, çünkü bunu hep beraber yaptık. Bizim iyi günümüzde kötü günümüzde, sosyal medyada paylaştığımız fotoğraflarda sizlerin yorumu, beğenisi sonucu hem güçleniyoruz hem çok mutlu oluyoruz. O yüzden bu 'bizim dünya şampiyonluğumuz' hiçbir zaman 'ben' demeyi seven biri değilim. Biz dünya şampiyonu olduk ve bu hepimizin başarısı.''

''Bize bu duyguyu yaşattığı için minnettarız''

Başkan Hasan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Toprak'ın bir ağabeyi olarak onunla ne kadar gurur duysam azdır. Ben öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum, güzel bir kalabalıkla Toprak kardeşimizi karşıladınız. Toprak dünya şampiyonu olarak aramıza geldi ve en son gidişinde de 'Şampiyon olarak döneceksin' demiştim.

Toprak bize rahmetli Arif Razgatlıoğlu kardeşimizin emaneti. Allah gani gani rahmet eylesin o da bu gururu yaşamak isterdi. Toprak babasının ona verdiği öğütleri, ondan istediği başarıları bugün elde etmiştir. Kendisini kutluyorum, şehrimiz adına da kardeşimize çok teşekkür ediyorum. Bize bu duyguyu yaşattığı için Alanya olarak ona minnettarız."

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ise "Alanya hep ilklerin şehridir. Hep güzelliklere, renkliliklere vesile olmuştur ve hep de öncülük etmiştir. Bugün de Toprak kardeşimiz Alanya'ya hem bölgemize hem ülkemize güzel bir gurur yaşattı" dedi.

Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, "Toprak Razgatlıoğlu'nu çok tebrik ediyorum. Toprak Razgatlıoğlu başta ülkemizi ama tabii en çok da Alanyalıları gururlandırdı" diye konuştu.