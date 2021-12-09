Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 19:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok ameliyat edildi
Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok ameliyat edildi.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kaleci Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildi.
Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu.
Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.
Mert Günok Ameliyat Olduhttps://t.co/ae4NiBbB3a— Beşiktaş JK (@Besiktas) December 9, 2021
Etiketler: Beşiktaş
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