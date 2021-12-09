Medhi Benatia'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı aldığı belirtildi.

"Medhi Benatia bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir."

34 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında transfer olduğu Vavacars Fatih Karagümrük ile 6 lig maçına çıktı.

Kariyerine Fransa'da başlayan Benatia; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giydi.