Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fatih Karagümrük'te Medhi Benatia futbolu bıraktı
[Fotoğraf: DepoPhotos]
Vavacars Fatih Karagümrük Kulübü, tecrübeli stoperi Medhi Benatia'nın futbolu bıraktığını açıkladı.
Medhi Benatia'nın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle futbolu bırakma kararı aldığı belirtildi.
"Medhi Benatia bir buçuk sene daha kontratı olmasına rağmen hiçbir talepte bulunmadan ciddi bir ekonomik gelirden vazgeçerek kontratını fesih etmiştir."
34 yaşındaki futbolcu, Ağustos ayında transfer olduğu Vavacars Fatih Karagümrük ile 6 lig maçına çıktı.
Kariyerine Fransa'da başlayan Benatia; Marsilya, Roma, Bayern Münih ve Juventus gibi dev kulüplerde forma giydi.
Futbolda bu tarz insanlıların çoğalmasını diler ve kendisine verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederiz.— VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) December 9, 2021
Etiketler: Fatih Karagümrük
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