Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 17:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Atletizmde 2022'nin taslak takvimi açıklandı
Atletizmde 2022 faaliyetlerinin taslak takvimi açıklandı.
Türkiye Atletizm Federasyonunun internet sitesinde yer alan takvime göre, 5 Ocak'ta başlayan sezonun, 27 Aralık'ta sona ermesi planlanıyor.
Takvime göre, 5 Mart'ta İstanbul'da Balkan Büyükler Salon Şampiyonası, 18-19 Haziran'da Sırbistan'da Balkan Büyükler Şampiyonası düzenlenecek.
Çin'de 30 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Dünya Üniversiteler Atletizm Şampiyonası yapılması planlanırken, Dünya Atletizm Şampiyonası 15-24 Temmuz'da ABD'de gerçekleştirilecek.
Koronavirüs nedeniyle ertelenen 5. İslami Dayanışma Oyunları, ağustosta Konya'da düzenlenecek.
Almanya, 15-21 Ağustos tarihlerinde Avrupa Atletizm Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak.
Etiketler: Atletizm
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