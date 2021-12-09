Süper Lig'de 2014-2015 sezonu başında kapatıldıktan sonra 2015 yılında yıkılan ve tekrar yapılan stadın açılışı, 26 Kasım Cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi.

Türk futbolunun önemli isimlerinden Mustafa Denizli'nin ismi verilen stat, 27 Mayıs 2014'te TFF 2. Lig play-off yarı final rövanşında Göztepe ile Hatayspor arasında oynanan maçtan sonra kapattığı kapılarını, yarın Spor Toto Süper Lig'deki Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla tekrar açacak.

Yatırım bedeli 101 milyon lira

Toplam 101 milyon lira yatırım bedelli 14 bin kapasiteli statta önceki halinden farklı olarak 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor.

Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra ofisler de bulunuyor.

Stadın yanına gençlik merkezi ve kitap kafe yapılacak.

Süper Lig'de ilk golün atıldığı stat

Milli Lig adıyla 1959'da başlayan Süper Lig'de İzmirspor ile Beykoz arasındaki maça ev sahipliği yapılan Alsancak Stadı'nda ligin ilk golü, İzmirsporlu Özcan Altuğ tarafından 21 Şubat 1959'da atıldı.

Türkiye Kupası'nı kazanan takımlar 1966-1967, 1967-1968 ve 1969-1970 sezonlarında Alsancak Stadı'nda belli oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın 13 Mart 1968'de Tunus'la oynadığı özel maça ev sahipliği yapan ve birçok Avrupa Kupası maçına sahne olan Alsancak Stadı'nda, Göztepe 1968-1969 sezonunda Avrupa Fuar Şehirleri Kupası'nda yarı final oynadı ve Avrupa kupalarında bu başarıyı gösteren ilk Türk takımı oldu.

"Büyük Mustafa" Mustafa Denizli

Türk futbolunda, hem futbolculuğunda hem teknik direktörlüğünde birçok başarıya imza atan "Büyük Mustafa" lakaplı 10 Kasım 1949 doğumlu Mustafa Denizli, adının verildiği statta ilk maçta Altay'ın başında sahaya çıkacak.

Futbolculuk kariyerine başladığı ve uzun süre forma giydiği Altay'dan sonra kısa dönem Galatasaray'da mücadele eden Mustafa Denizli, Spor Toto 1. Lig'de geçen sezon bitime 2 hafta kala göreve geldiği Altay'ı play-off maçları sonunda 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e taşıdı.

Süper Lig'de 113 gol

Futbolculuğunda Süper Lig'de 113 golü bulunan Mustafa Denizli, Altay'da 12 gole ulaştığı 1979-1980 sezonunda Bursaspor'dan Bahtiyar Yorulmaz'la gol krallığı unvanını paylaştı.

1980'de Altay'da oyuncu olarak Türkiye Kupası'nı kazanan Denizli, 1991'de Galatasaray ve 2009'da da Beşiktaş'ta teknik direktör olarak Türkiye Kupası'na uzandı. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta şampiyonluk sevinci yaşayan tecrübeli teknik adam Galatasaray'la 2 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı elde etti.

Galatasaray, Mustafa Denizli ile 1988-1989 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Neuchatel Xamax ve Monaco zaferlerinin ardından yarı finale kadar çıktığı turnuvada Rumen ekibi Steaua Bükreş'e yenildi.

Mustafa Denizli yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 2000 Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı.

Teknik direktör olarak Türkiye'de Galatasaray, Kocaelispor, Fenerbahçe, Manisaspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Eskişehirspor, Kasımpaşa ve halen Altay'da görev yapan Mustafa Denizli, yurt dışında da Almanya'nın Alemannia Aachen, İran'ın Pas, Persepolis ve Traktör, Azerbaycan'da da Hazar Lenkaran takımlarını çalıştırdı.

Bakan Kasapoğlu: İzmir futboluna büyük değer katacak

[Fotoğraf: AA]

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veren statların hem yenilik hem de inşaat kalitesi olarak çok ileride olduğunu bildirdi.

Kasapoğlu, İzmir'de yıkıldıktan sonra tekrar yapılan Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın yarın kapılarını futbolseverlere açacağını hatırlattı.

Kasapoğlu, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın hem Türk futbolu hem de İzmir için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren stadyumlarımıza baktığımızda hem yenilik, hem inşaat kalitesi açısından çok ilerideyiz. Bu statlar, ülkemizin dört yanında 20 yıldan beri her geçen gün ileri gitme felsefesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesislerle ilgili devrim ruhunu ülkemizin dört bir yanına yayan icraat anlayışıyla bu noktaya ulaştı. İzmirli futbolseverlerin uzun yıllardır büyük bir hasretle beklediği Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu ve Alsancak Mustafa Denizli Stadyumlarını hizmete açmanın büyük gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. İzmirli vatandaşlarımızın futbol tutkusuna büyük katkılar sağlayacak bu değerli tesislerin hayata geçirilmesinden duyduğumuz memnuniyeti özellikle vurgulamak istiyorum."

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yakın zamanda açılışını gerçekleştirdiği Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nın Spor Toto Süper Lig'de yarın oynanacak Altay-Atakaş Hatayspor maçıyla kapılarını futbolseverlere açacağını hatırlattı.

"Bu tarihi gün öncesinde yaşanılan büyük heyecana ortak olacak bütün futbolseverlerle aynı duygular içerisindeyiz. 14 bin seyirci kapasiteli stadyumumuzda önceki halinden farklı olarak 700 kapasiteli misafir tribün de yer alıyor. 10 loca, 4 soyunma odası, 2 hakem ve 4 antrenör odasının yanı sıra ofislerin de yer aldığı 'yaşayan stadyum' vizyonumuzla birlikte uzun yıllar boyunca Türk sporuna hizmet edecek. Gençlerimiz, burada yer alan gençlik merkeziyle birlikte birçok aktiviteye de katılabilecek. İzmir futboluna büyük değer katacak bu önemli tesisin hizmete açılmasında emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."