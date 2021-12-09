Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Binicilikte Derin Demirsoy İspanya'da birinci oldu
Milli binici Derin Demirsoy, İspanya'da düzenlenen 7 Yaşlı Atlar Finali'nde atı "Empire EH Z" ile birinciliği elde etti.
Türkiye Binicilik Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 7 Aralık'ta Oliva kentinde başlayan organizasyonda Demirsoy, 140 santimetre 7 Yaşlı Atlar Finali'nde atı "Empire EH Z" ile ilk sırada yer aldı.
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