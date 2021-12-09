Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

10 Aralık Cuma:

20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan

11 Aralık Cumartesi:

13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus

16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük

12 Aralık Pazar:

13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol

19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan

13 Aralık Pazartesi:

18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:

10 Aralık Cuma:

20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam

20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin

11 Aralık Cumartesi:

13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik

13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu

19.00 İstanbulspor-Eyüpspor: Sarper Barış Saka

19.00 Bursaspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan

12 Aralık Pazar:

19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz