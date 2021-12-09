Haftanın hakemleri açıklandı
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
10 Aralık Cuma:
20.00 Altay-Atakaş Hatayspor: Mete Kalkavan
11 Aralık Cumartesi:
13.30 VavaCars Fatih Karagümrük-İttifak Holding Konyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Medipol Başakşehir-Kasımpaşa: Fırat Aydınus
16.00 Çaykur Rizespor-Göztepe: Erkan Özdamar
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Trabzonspor: Zorbay Küçük
12 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-GZT Giresunspor: Alper Ulusoy
16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Yasin Kol
19.00 Beşiktaş-Yukatel Kayserispor: Ali Şansalan
13 Aralık Pazartesi:
18.00 Demir Grup Sivasspor-Galatasaray: Ümit Öztürk
20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında görev yapacak hakemler belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 16. haftada görev alacak hakemler şunlar:
10 Aralık Cuma:
20.00 Kocaelispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Kadir Sağlam
20.00 Gençlerbirliği-Altaş Denizlispor: Alper Çetin
11 Aralık Cumartesi:
13.30 Beypiliç Boluspor-Adanaspor: Davut Dakul Çelik
13.30 Ankara Keçiörengücü-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay
16.00 Tuzlaspor-NasaDoge Menemenspor: Oğuzhan Aksu
19.00 İstanbulspor-Eyüpspor: Sarper Barış Saka
19.00 Bursaspor-Manisa FK: Direnç Tonusluoğlu
19.00 Balıkesirspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Yiğit Arslan
12 Aralık Pazar:
19.00 Yılport Samsunspor-MKE Ankaragücü: Mustafa Kürşad Filiz
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