Alman kulübünden yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Tedesco ile 30 Haziran 2023'e kadar sürecek sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Tedesco’nun bugün düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacağı ve ardından yapılacak antrenmanı yöneteceği aktarıldı.

2017-2019 yıllarında Bundesliga'da Schalke 04'ü çalıştıran Tedesco, 2019 Ekim'den 2021'in Mayıs ayına kadar Spartak Moskova’yı çalıştırmıştı.

Ligde 18 puanla 11. sırada bulunan Leipzig'de, 5 Aralık’ta ABD’li teknik direktör Jesse Marsch’ın görevine son verilmişti.