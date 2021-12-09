Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi fikstürü belli oldu
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonu fikstürü belirlendi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ile kulüp temsilcileri katıldı.
Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.
Süper Lig'de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022'de olacak ligde normal sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.
Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:
A Grubu
Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe, Hatayspor, Altay, Ataşehir Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Fatih Vatanspor, 1207 Antalyaspor, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor, Kireçburnuspor, Amed Sportif Faaliyetler
1. Hafta:
1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor
Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor
Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor
Altay-Fatih Vatanspor
Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor
Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe
B Grubu:
Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Konak Belediyespor, ALG Spor, Bitexen Adana İdman Yurdu, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Dudulluspor, Hakkarigücü
1. Hafta:
Galatasaray-Sivasspor
Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü
Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor
Konak Belediyespor-ALG Spor
İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor
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