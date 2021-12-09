Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen fikstür kura çekimine, TFF Başkan Vekili Ali Düşmez, TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ile kulüp temsilcileri katıldı.

Toplam 24 takım ile ilk kez düzenlenecek Süper Lig'de normal sezon müsabakaları 12'şer takımdan oluşan 2 grup halinde çift devreli lig usulüne göre 22 haftada oynanacak. Normal sezon maçları sonrasında play-off ve play-out karşılaşmaları ile sezon tamamlanacak.

Süper Lig'de ilk hafta maçları 18-19 Aralık'ta yapılacak. Devre arası 13-24 Şubat 2022'de olacak ligde normal sezon 4 Mayıs'ta sona erecek. Ligde play-off ve play-out'lar 12-13 Mayıs'ta başlayacak ve final 11 Haziran 2022'de oynanacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde gruplar ve ilk hafta eşleşmeleri şöyle oluştu:

A Grubu

Beşiktaş Vodafone, Fenerbahçe, Hatayspor, Altay, Ataşehir Belediyespor, Karadeniz Ereğli Belediyespor, Fatih Vatanspor, 1207 Antalyaspor, Kocaeli Kadın Futbol Kulübü, Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor, Kireçburnuspor, Amed Sportif Faaliyetler

1. Hafta:

1207 Antalyaspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor

Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget Gençlikspor-Kireçburnuspor

Amed Sportif Faaliyetler-Hatayspor

Altay-Fatih Vatanspor

Kocaeli Kadın Futbol Kulübü-Ataşehir Belediyespor

Beşiktaş Vodafone-Fenerbahçe

B Grubu:

Galatasaray, Trabzonspor, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Çaykur Rizespor, Konak Belediyespor, ALG Spor, Bitexen Adana İdman Yurdu, İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor, Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Dudulluspor, Hakkarigücü

1. Hafta:

Galatasaray-Sivasspor

Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

Hakkarigücü-Kayseri Kadın Futbol Kulübü

Bitexen Adana İdman Yurdu-Trabzonspor

Konak Belediyespor-ALG Spor

İlkadım Belediyesi Yabancılar Pazarıspor-Dudulluspor