Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Jianu'yu 6-7, 6-4, 6-0'lık setlerle yenen Cem, çeyrek finalde Ukraynalı Oleg Prihodko ile eşleşti.

Cem İlkel Antalya'da düzenlenen MTA Open'da Filip Cristian Jianu'yu 6-7, 6-4, 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi



Cem çeyrek finalde ???????? Oleg Prihodko ile eşleşti. pic.twitter.com/B6V8J0Lhhq — Tenis Federasyonu (@TTForgtr) December 9, 2021