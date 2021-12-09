Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 16:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Milli tenisçi Cem İlkel MTA Open'da çeyrek finalde
[Fotoğraf: AA]
Milli tenisçi Cem İlkel, MTA Open'da Rumen Filip Cristian Jianu'yu 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da düzenlenen organizasyonda Jianu'yu 6-7, 6-4, 6-0'lık setlerle yenen Cem, çeyrek finalde Ukraynalı Oleg Prihodko ile eşleşti.
Cem İlkel Antalya'da düzenlenen MTA Open'da Filip Cristian Jianu'yu 6-7, 6-4, 6-0 yenerek çeyrek finale yükseldi— Tenis Federasyonu (@TTForgtr) December 9, 2021
Cem çeyrek finalde ???????? Oleg Prihodko ile eşleşti. pic.twitter.com/B6V8J0Lhhq
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