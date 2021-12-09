Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19, 20, 21, 22 ve 23. hafta maçlarının programı şöyle:

19. hafta:

24 Aralık Cuma:

17.30 Altınordu-Beypiliç Boluspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

20.00 Adanaspor-Kocaelispor (Yeni Adana)

25 Aralık Cumartesi:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Altaş Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Nasadoge Menemenspor-Bursaspor (Menemen İlçe)

26 Aralık Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Gençlerbirliği (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Yılport Samsunspor-Tuzlaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

16.00 MKE Ankaragücü-Ankara Keçiörengücü (Eryaman)

19.00 Eyüpspor-Balıkesirspor (Eyüp)

20. hafta:

8 Ocak 2022 Cumartesi:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altaş Denizlispor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kocaelispor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.00 Adanaspor-Bursaspor (Yeni Adana)

19.00 MKE Ankaragücü-Tuzlaspor (Eryaman)

9 Ocak Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nasadoge Menemenspor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Manisa FK-İstanbulspor (Mümin Özkasap)

16.00 Beypiliç Boluspor-Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Gençlerbirliği (Eyüp)

10 Ocak Pazartesi:

20.00 Altınordu-Ankara Keçiörengücü (Bornova Aziz Kocaoğlu)

21. hafta:

14 Ocak 2022 Cuma:

20.00 Nasadoge Menemenspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Menemen İlçe)

15 Ocak Cumartesi:

13.30 Altaş Denizlispor-Manisa FK (Denizli Atatürk)

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Kocaelispor-MKE Ankaragücü (Kocaeli)

16 Ocak Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Altınordu (Stadı açıklanmadı)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

16.00 Balıkesirspor-Yılport Samsunspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bitci Timsah Park)

17 Ocak Pazartesi:

20.00 Gençlerbirliği-Adanaspor (Eryaman)

22. hafta:

21 Ocak 2022 Cuma:

20.00 Yılport Samsunspor-Kocaelispor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

22 Ocak Cumartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Nasadoge Menemenspor (Ümraniye Belediye Şehir)

13.30 Manisa FK-Gençlerbirliği (Mümin Özkasap)

16.00 Altınordu-İstanbulspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

19.00 MKE Ankaragücü-Altaş Denizlispor (Eryaman)

23 Ocak Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Adanaspor-Ankara Keçiörengücü (Yeni Adana)

16.00 Beypiliç Boluspor-Tuzlaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Eyüpspor-Bursaspor (Eyüp)

23. hafta:

5 Şubat 2022 Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Balıkesirspor (Stat henüz açıklanmadı)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor (Aktepe)

16.00 Bursaspor-Altınordu (Bitci Timsah Park)

19.00 Altaş Denizlispor-Eyüpspor (Denizli Atatürk)

6 Şubat Pazar:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Bandırma 17 Eylül)

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Manisa FK (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Nasadoge Menemenspor-Adanaspor (Menemen İlçe)

19.00 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

7 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Beypiliç Boluspor (Kocaeli)