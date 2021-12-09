Kastamonu’da merkeze bağlı Eşen köyünde Fatih Sarımehmetoğlu’na ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangında alevler tüm evi sardı. Yangın sırasında ahırda hayvanlara bakan aile, ahırdan çıktıklarında evlerinin alev alev yandığını gördü.

Kısa sürede büyüyen yangın Ahmet ve Mehmet Sarımehmetoğlu’na ait evlere de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Kastamonu, Taşköprü ve Şeker Fabrikası itfaiye ekipleri ile Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazöz ve Kastamonu İl Özel İdaresine ait su tankeri yangına müdahale etti.

3 ev küle döndü

3 saatlik müdahalenin ardından yangın güçlükle kontrol altına alınabildi.

Soğutma çalışmalarının halen devam ettiği yangında zaman zaman patlama ve göçmeler yaşandı.

Jandarma ekipleri, çevrede güvenlik önlemleri alırken yangında 3 ev küle döndü.

Yangın sırasında evinin yandığını gören Tevhide Sarımehmetoğlu, fenalık geçirdi.

Yangın söndürme çalışmalarını Kastamonu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yurt ile İl Afet ve Acil Durum Müdürü Ekrem Küçükbayram da yerinde izledi.