Haber Giriş: 9 Aralık 2021 Perşembe 22:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kahramanmaraş'ta kaçak ava 125 bin lira ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde koruma altındaki yaban keçilerini avladığı belirlenen 2 kişiye toplam 125 bin 818 lira ceza kesildi.
Kahramanmaraş'ta, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) görevlileri, Nurhak ilçesi kırsalında kaçak avcılık yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, 2 kişinin avlanması yasak olan yaban keçilerini avladığını tespit etti.
Kaçak avcılara toplam 125 bin 818 lira ceza kesildi.
2 yaban keçisine ve kaçak avcıların tüfeklerine el konuldu.
Etiketler: Doğal Yaşam Kaçak Avcılık Kahramanmaraş
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