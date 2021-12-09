AnadoluJet'e ait yolcu uçağı, Ankara- Van seferini yapmak üzere saat 14.55'te Esenboğa Havalimanı'ndan kalkış yaptı.

Pilot, iniş için hazırlık yaptığı sırada, hava freni olarak da tanımlanan flapların çalışmadığını fark etti. Erzurum Havalimanı Hava Trafik Kontrol kulesi ile irtibata geçen pilot, acil iniş yapmak için izin istedi.

Uçak, Erzurum Havalimanı’na sorunsuz bir şekilde iniş yaptı.

Olumsuz bir duruma karşı itfaiye ve ambulans ekipleri hazır bekletildi. Yetkililer, yolcuların saat 23.10'da başka bir uçakla Van'a götürüleceğini açıkladı.