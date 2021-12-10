İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Erciş Belediyesi, ilçede geri dönüşüm kültürünü yaygınlaştırmak, atıklardan gelir elde edilmesini sağlamak amacıyla 6 ay önce çalışma başlattı.

Emine Erdoğan'ın hayata geçirdiği "Sıfır Atık Projesi" kapsamında ilçedeki 6 noktaya 4 metrekare büyüklüğünde geri dönüşüm istasyonları yerleştiren belediye, yaptığı farkındalık çalışmasıyla vatandaşların atıklarını belirlenen bölümlere atmalarını sağladı.

Hem hayvanlara hem çevreye yararı oldu

İstasyonlarda toplanan metal, kağıt, cam, plastik ve pil gibi atıkları satarak gelire dönüştüren belediye, bu sayede 1 hafif ticari araç, 80 çöp konteyneri ile park ve mesire alanları için 120 bank ve 30 kamelya satın aldı. Sokak hayvanlarının kışın üşümemesi için 25 kulübe yaptıran belediye, aynı zamanda ilçedeki tüm köpek ve kedi kulübelerini onardı, mama ihtiyaçlarını karşıladı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

"Atıkları geri dönüştürdük"

Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Erciş Belediye başkanlığı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın Muhterem eşi Emine Erdoğan'ın, 'Sıfır Atık Projesi' kapsamında; vatandaşlarımız kullanmış oldukları atıl malzemeler olan cam, plastik, kağıt, pil gibi ürünleri çok amaçlı geri dönüşüm konteynerlerinde bulunan özel bölmelere kendi türlerine göre tasnif ederek atmaktalar. Biz de Erciş Belediyesi olarak çöplerimizi geri dönüşüme kazandırdık. Halkımızdan en büyük istirhamımız çöplerin de birçok işe yaradığını görmeleri. Gerek ülke ekonomisine gerekse sıfır atık projelerine destek vermelerini rica ediyorum."