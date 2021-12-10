Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:37Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şırnak'ta kar yağışı: Tanin Geçidi ulaşıma kapandı
[Fotoğraf: İHA]
Şırnak'ta yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle 2 bin rakımlı Tanin Geçidi ulaşıma kapandı.
Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Tanin Geçidi de ulaşıma kapandı.
Belediye ve kara yolları ekipleri, yolu açık tutmak için çalışma başlattı. İki gündür etkili olan soğuk hava birçok bölgede ulaşımda aksaklıklara neden oldu.
Etiketler: Kar Yağışı Şırnak Ulaşım
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