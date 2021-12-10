Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesi yoğun kar yağışı sonrası beyaza bürünürken, Uludere ilçesi ile Uzungeçit beldesi arasında bulunan 2 bin rakımlı Tanin Geçidi de ulaşıma kapandı.

Belediye ve kara yolları ekipleri, yolu açık tutmak için çalışma başlattı. İki gündür etkili olan soğuk hava birçok bölgede ulaşımda aksaklıklara neden oldu.