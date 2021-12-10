Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, farklı tarihlerde, ev ve iş yerlerinde yaşanan hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Kurulan özel ekip, olayların yaşandığı bölgelerde güvenlik kameralarının kayıtlarını incelemeye aldı. İncelemede, şüphelinin Mevlüt K. olduğu belirlendi. Şüpheli, evine giderken yakalanıp gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde 1 kurusıkı tabanca ile bir miktar uyuşturucu, evinde yapılan aramada ise çalıntı olduğu belirlenen 3 televizyon ve 2 matkap ele geçirildi.

4 ayrı "nitelikli hırsızlık" suçundan, hakkında 22 yıl 2 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen Mevlüt K., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.