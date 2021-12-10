Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa köprüsünde denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.

Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.