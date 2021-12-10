Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan ölü bulundu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlan, kara yolunda ölü bulundu.
Şanlıurfa-Adıyaman kara yolu Karababa köprüsünde denetim yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yolda bir çizgili sırtlan yattığını fark etti.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine haber verilmesi üzerine olay yerine giden ekipler, yaptıkları kontrolde hayvanın öldüğünü belirledi.
Ekipler, ölüm sebebini belirlemek için sırtlanı Gölpınar Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezine götürdü.
Etiketler: Jandarma Genel Komutanlığı Şanlıurfa
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