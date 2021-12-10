İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerine yapılan çalışmalar kapsamında 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.

Hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önceden ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.