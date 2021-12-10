Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 09:58Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'da FETÖ/PDY örgütüne düzenlenen operasyonlarda, aralarında ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 24 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY örgütünün eylem ve faaliyetlerine yapılan çalışmalar kapsamında 29 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi.
Hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda aralarında daha önceden ihraç edilen kaymakam adayı, emniyet müdürü ve öğretmenlerin de bulunduğu 24 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, 5 şüphelinin yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.
Etiketler: FETÖ İstanbul Terör Örgütü Terörle Mücadele
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