Haber Giriş: 10 Aralık 2021 Cuma 10:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kablo hırsızlığı şüphelileri yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde ev ve iş yerlerinden internet ve telefon kablosu çalan 3 kişi gözaltına alındı.
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri Yayla, Akalar, Doğu ve Kocahıdır mahallelerinde artan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.
Bu mahallelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler 27 yaşındaki S.K., 20 yaşındaki A.T. ve 21 yaşındaki N.Ç.'yi yakaladı.
Şüphelilerin internet ve telefon kablolarını plastik kısmından ayırmak için yaktıkları ve bakır kısımlarını hurdacılara sattıkları belirlendi.
Etiketler: Hırsızlık İnternet Kırklareli
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