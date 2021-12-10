Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro ekipleri Yayla, Akalar, Doğu ve Kocahıdır mahallelerinde artan kablo hırsızlıklarına yönelik çalışma yaptı.

Bu mahallelerdeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler 27 yaşındaki S.K., 20 yaşındaki A.T. ve 21 yaşındaki N.Ç.'yi yakaladı.

Şüphelilerin internet ve telefon kablolarını plastik kısmından ayırmak için yaktıkları ve bakır kısımlarını hurdacılara sattıkları belirlendi.