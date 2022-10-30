Haber Giriş: 30 Ekim 2022 Pazar 02:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobille minibüs çarpıştı: 6 yaralı
[Fotograf: AA]
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobilin düğünden dönenleri taşıyan minibüse çarpması sonucu meydana gelen kazada ikisi çocuk 6 kişi yaralandı.
Yahyakaptan Mahallesi Otogar Köprülü Kavşağı Kandıra istikametinde ilerleyen Durdu B. idaresindeki otomobil, Karamürsel ilçesindeki bir düğün töreninden dönenleri taşıyan Erdal A. yönetimindeki minibüse çarptı.
Kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan kara yolu, araçların yoldan çekilmesiyle tekrar ulaşıma açıldı.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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