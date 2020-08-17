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Kocaeli'de minibüsün çarptığı 6 çocuk babası işçi hayatını kaybetti
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpan yaya hayatını kaybetti.
Kirazlıyalı Mahallesi'nde D-100 kara yolunda seyreden minibüs, yolun karşısına geçmek isteyen 55 yaşındaki Bedel Uğurlu'ya çarptı.
Ağır yaralanan Uğurlu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Körfez Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı ve 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Bedel Uğurlu'nun cenazesi, aynı hastanenin morguna konuldu.
Minibüs sürücüsü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli körfez trafik Kazası Kirazlıyalı Mahallesi Bedel UğurluSon Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:52
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