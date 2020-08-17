Muhittin Böcek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan testte koronavirüs sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

Böcek, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.