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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek koronavirüse yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Muhittin Böcek, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, yapılan testte koronavirüs sonucunun pozitif çıktığını belirtti.
Böcek, "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ifadelerini kullandı.
Bugün yapılan testte koronavirüs sonucum pozitif çıktı. Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle...— Muhittin Böcek (@BocekMuhittin) August 16, 2020
Etiketler: antalya Muhittin Böcek koronavirüs covid 19Son Güncelleme: 17 Ağustos 2020 Pazartesi 01:36
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