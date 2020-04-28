Haber Giriş: Kaynak: AA
Kocaeli'de makilik alanda yangın
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Barış Mahallesi tünel üstü mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri yangını 1 saat içerisinde söndürdü
Yerleşim alanına yakın bölgedeki yangına 6 araçlık itfaiye ekibi müdahale etti.
İtfaiye ekipleri, yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: yangın makilik alan Kocaeli itfaiye GebzeSon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:27
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