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Hatay'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Hatay'ın Payas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada bir kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Payas ilçesinde husumetli oldukları belirtilen iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle silahların kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.
Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla hastanelere kaldırıldı. Polis, olaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Silahlı Kavga hataySon Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 17:23
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