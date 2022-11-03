Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 12:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 işçi hastaneye kaldırıldı
[Fotograf: DHA]
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, gıda zehirlenmesi şüphesiyle 70 işçi hastaneye başvurdu.
Tavşanlı Mahallesi'nde bulunan bir lojistik firmasında gece vardiyasında çalışan işçiler, yemeğin ardından rahatsızlandı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Bazı işçiler, ambulansla hastaneye kaldırılırken, bazıları da kendi araçlarıyla hastaneye gitti.
İşçilerin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Gıda Zehirlenmesi Kocaeli
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