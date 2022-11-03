Haber Giriş: 3 Kasım 2022 Perşembe 12:28Son Güncelleme: Kaynak: AA
Elazığ'da 2,6 ton kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]
Elazığ'da düzenlenen operasyonda 2,6 ton kaçak içki ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında kentteki iki farklı ikamette kaçak içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Söz konusu adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada çok sayıda plastik bidon ve 4 tank içerisinde 2,6 ton kaçak içki ele geçirdi.
Ekipler, ikametlerde bulunan şüpheliler İ.Ç. ve M.M'yi gözaltına aldı.
Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Etiketler: Elazığ Kaçak İçki
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