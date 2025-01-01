Puslu 0ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 01.01.2025 22:35

Kocaeli'de elektrik telleri ve trafolar patladı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iki mahallede elektrik telleri ve trafolar patladı. Patlama sonrası çıkan yangına ekipler müdahale etti.

Abdi İpekçi Mahallesi ile Emek Mahallesi'nde bulunan elektrik telleri ve trafolarında patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında yangın ve bazı bölgelerde de yoğun kıvılcımlar çıktı. Korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ekiplere haber verdi.

Kocaeli'de elektrik telleri ve trafolar patladı

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, iki mahallenin de elektriğini keserek, yangına müdahale etti.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. 

ETİKETLER
İtfaiye Kocaeli Yangın
Sıradaki Haber
Beştepe Millet Camii'nde Regaip Gecesi Özel Programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:48
Trump'ın Las Vegas'taki otelinin önünde bir araç alev alarak patladı
23:14
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'tan ABD'deki saldırıya kınama
23:09
Sağlık Bakanlığı’ndan Gazze'de hastane müdürünün gözaltına alınmasına tepki
22:51
ABD'nin New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildi
23:08
FBI: New Orleans'daki araçlı saldırganın tek başına hareket etmediğini düşünüyoruz
23:43
Karadağ'da silahlı saldırıda en az 7 kişi hayatını kaybetti
Devrik Esed rejimi, Kasyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirmiş
Devrik Esed rejimi, Kasyun Dağı'nı varil bombası üretim tesisine çevirmiş
FOTO FOKUS
İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı
İletişim Başkanı Altun'dan yeni yıl paylaşımı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ