İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan araçta arama yapıldı.

Aramada 185 pakette 110 kilo 260 gram skunk, 4 pakette 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu bulundu.

Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.