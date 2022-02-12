Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 05:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de durdurulan araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kocaeli'de bir araçta 115 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu imal ve ticaretinin önlenmesi için yapılan çalışmalar kapsamında TEM otoyolunda durdurulan araçta arama yapıldı.
Aramada 185 pakette 110 kilo 260 gram skunk, 4 pakette 4 kilo 740 gram toz esrar olmak üzere toplam 115 kilogram uyuşturucu bulundu.
Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Uyuşturucu
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