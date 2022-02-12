Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 03:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü 6 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
Yusuf U. idaresindeki kamyonet, Çanakkale-Balıkesir kara yolunun kırsal Zeytinli Mahallesi Organize Sanayi kavşağında, Mehmet Hanifi Ş. yönetimindeki araçla ve Burak G.'nin kullandığı kamyonetle çarpıştı.
Çarpmanın etkisiyle araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Edremit ve Burhaniye'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Fatma Sabancı, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler: Balıkesir Trafik Kazası
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