Haber Giriş: 12 Şubat 2022 Cumartesi 03:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kartal'da 11 katlı apartmanda çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Kartal'da 11 katlı apartmanın 9'uncu katındaki bir dairede çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Uğur Mumcu Mahallesi Akşemsettin Caddesi üzerinde bulunan Çamlıbelde sitesinde bulunan 11 katlı apartmanın 9'uncu katında bulunan dairede belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Apartman sakinleri, dumandan etkilenmemek için itfaiyenin yardımıyla aşağıya indi.
Dumandan etkilenen ev sahibine olay yerine gelen ambulansta müdahale edildi. Ev sahibinin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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