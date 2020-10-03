Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU ekiplerinin çalışması sırasında, Nene Hatun Mahallesi Bostan Sokak'taki doğal gaz borusunda patlama yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine PALGAZ, itfaiye, polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler tarafından çevrede güvenlik önlemi alındı, doğal gaz akışı kesildi. Ekipler, tedbir amaçlı bazı binaları tahliye etti.

Doğal gaz boru hattındaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, vatandaşlar evlerine girebildi.