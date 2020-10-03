Haber Giriş: Kaynak: İHA
Genç kız pencereden atlayınca motosiklet hırsızları kaçtı
Antalya’da motosiklet çalmaya çalışan iki hırsızı fark eden genç bir kız, pencereden atlayıp motosikleti hırsızların elinden kurtardı. Genç kızı görünce neye uğradıklarını şaşıran hırsızlar, motosikleti bırakıp kaçtılar.
Olay, 30 Eylül Cuma günü Kepez ilçesine bağlı Teomanpaşa Mahallesi’nde meydana geldi.
Bir apartmanın bahçesindeki motosikleti çalmaya giren birisi yaşı küçük 2 kişinin motosikleti kaçıracağı sırada onları fark eden genç bir kız pencereden atlayarak motosikletin önüne geçti.
Neye uğradığını şaşıran hırsızlar, genç kızın saldırısından sakınmak için motosikleti bırakarak kaçmaya başladı. Hırsızları püskürten genç kızın o anları apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler beğeni yağmuruna tutuldu.
Etiketler: motosiklet hırsızları antalyaSon Güncelleme: 3 Ekim 2020 Cumartesi 17:25
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