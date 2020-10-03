Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'nın Alanya ilçesinde motosikletin 2 otomobille çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Erkan B'nin kullandığı motosiklet, Cikcilli Mahallesi'nde Burcu A. yönetimindeki otomobil ve Selman K. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Motosiklet sürücüsü Erkan B, motosikletteki Büşra Köle ve otomobil sürücülerinden Burcu A. yaralandı.
Ambulanslarla Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Büşra Köle müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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