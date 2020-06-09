İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dün yapılan denetimlerde, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararlara uymayan 37 kişiye idari para cezası verildi.

Ayrıca, 598 iş yeri denetlendi, 7 bin 709 kişi sorgulandı, 2 kişiye adli işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.