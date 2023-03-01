İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan tırda, koliler içerisinde 13 milyon 50 bin makaron bulundu.

Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.