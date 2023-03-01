Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 22:25Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de bir tırdan 13 milyon 50 bin makaron çıktı
Kocaeli'de kaçakçılara geçit verilmiyor. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda bir tırda 13 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda İzmit ilçesinde durdurulan tırda, koliler içerisinde 13 milyon 50 bin makaron bulundu.
Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Kocaeli Makaron Kaçakçılık
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