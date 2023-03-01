6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından en çok etkilenen iller arasında bulunan Malatya’da binlerce bina yıkıldı, binlerce bina da ağır hasar aldı.

Malatya’da ağır hasar alan yerleşim yerlerinden birisi olan Yeşilyurt ilçesine bağlı Bostanbaşı Mahallesi'nde bulunan 10 katlı bir binanın kolon ve kiriş aralarında tahta parçaları olduğu görüldü.

Peş peşe yaşanan depremlerde ağır hasar gören 4 yıllık yapılar yıkılmak üzere...

[Fotoğraf: İHA]

'Denetleyenler hakkında yasal işlem yapılmasını istiyoruz'

Canlarını kurtaranlar ise sorumlulara tepkili.

Bina sakinlerinden İbrahim Alpay Karataş, binanın kolon ve kiriş aralarına bırakılan tahta ve kadran parçalarını bırakanlar hakkında yasal işlem yapılmasını istedi.

"Sorduğumuzda buralara çok katlı binaların yapılmaması gerektiğini söylüyor. Artık müteahhitinden, mimarından, denetleyicilerinden kim denetliyorsa yani onlara yasal işlem yapılmasını istiyoruz.”