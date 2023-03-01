Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:49Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Kahramanmaraş'ta 4,3 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde ilçesinde saat 19.38'de deprem meydana geldi.
Deprem, deniz yüzeyinin 7,6 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) March 1, 2023
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Büyüklük:4.3 (Ml)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2023-03-01
Saat:19:38:00 TSİ
Enlem:37.304 N
Boylam:37.025 E
Derinlik:7.6 km
Detay:https://t.co/gBBfmdcP7X@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Etiketler: AFAD Deprem Kahramanmaraş
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