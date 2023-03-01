Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Yaşlı adamın Heimlich manevrası ile kurtarıldığı anlar kamerada
İstanbul Silivri’de bir lokantada yemek yediği esnada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam, lokantada bulunan başka bir müşterinin uyguladığı Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Silivri merkezde bulunan bir lokantada yemek yediği sırada nefes borusuna yiyecek kaçan yaşlı adam çevresinden yardım istedi.
Nefes almakta zorlanan adamın yardımına koşan garsonların müdahalesi sonuç vermeyince yan masada yemek yiyen başka bir müşteri, Heimlich manevrası ile yaşlı adamın hayatını kurtardı.
Yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Etiketler: İstanbul
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