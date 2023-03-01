Haber Giriş: 1 Mart 2023 Çarşamba 19:13Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nurdağı ve İslahiye'deki öğrenciler Gaziantep'teki okullara nakil yaptırabilecek
Gaziantep Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki lise ve ortaokul öğrencilerinin Gaziantep'teki pansiyonlu okullara nakil yaptırabileceklerini söyledi.
Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep'teki okulları 13 Mart itibarıyla açmayı planladıklarını söyledi.
Gül, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"İslahiye ve Nurdağı'nda okuyan lise ve ortaokul öğrencilerimizden il merkezimizdeki pansiyonlu okullarda okumak isteyenlerin nakillerini kabul edip burs vereceğiz. İsteyenler Milli Eğitim Müdürlüklerine müracaat etsin lütfen."
Etiketler: Gaziantep Deprem Kahramanmaraş
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